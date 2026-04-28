В МИД сделали заявление о возможных санкциях против Израиля из-за украинского зерна

16:25 28.04.2026 Вт
2 мин
Незаконная торговля с РФ финансирует войну против Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киев будет принимать меры против стран, которые торгуют с РФ и финансируют таким образом войну против Украины. Это также касается и Израиля, который покупает ворованное зерно.

Об этом на онлайн-брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вы увидите соответствующие меры, когда наступит время. Речь идет о правовых процедурах. Но, повторяю, у нас есть этот правовой аспект, который охватывает как расследование Генеральной прокуратуры, так и определенные правовые действия, осуществляемые в судах и во время судебных процессов", - отметил он.

Тихий отметил, что меры по санкциям будут в рамках этого процесса, и добавил, что это "универсальный подход".

"Не только в отношении израильских компаний, но и в отношении любого, кто участвует в этой незаконной торговле. И фактически помогает агрессору финансировать военные действия против Украины", - подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Украина считает Израиль своим партнером и другом, но при этом добавил, что эта торговля финансирует страну-агрессора.

"Но мы откровенны с ними, потому что эта торговля финансирует нашего врага. А наши враги воюют против нашей страны и нашего народа. Следовательно, мы будем принимать меры", - заявил Тихий.

Израиль покупает ворованное украинское зерно

На прошлой неделе в порту Хайфы разгрузили судно Abinsk с партией пшеницы, которую Россия, вероятно, незаконно вывезла с оккупированных территорий Украины. Израильская сторона проигнорировала предупреждение Киева о нелегальном происхождении зерна и позволила доступ судна к терминалу.

Из-за этого инцидента Офис Генпрокурора открыл дело, а украинский суд постановил арестовать корабль и груз. Украина направила официальный запрос Израилю о правовой помощи, чтобы заблокировать товар и прекратить легализацию украденного имущества.

На этой неделе в Хайфе заметили уже второе судно с подозрительной агропродукцией. По информации медиа, в частности Axios, в Киеве такие действия Израиля восприняли как "пощечину".

Из-за сложившейся ситуации посла Израиля Михаэля Бродского вызвали в МИД Украины для дачи объяснений.

