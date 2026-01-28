МЗС викликало "на килим" угорського посла через антиукраїнські заяви Будапешта
Сьогодні, 28 січня, до МЗС України викликали посла Угорщини Антала Гейзера. Йому висловили рішучий протест через заяви угорської влади про нібито втручання України в парламентські вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
"Угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин", - йдеться у заяві.
Українська сторона закликала Будапешт припинити агресивну антиукраїнську риторику та застерегла, що її продовження може мати негативні наслідки для співпраці двох сусідніх держав.
Водночас у МЗС підкреслили, що Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу з Угорщиною.
Окремо було наголошено на важливості розблокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, що, за словами дипломатів, відповідає інтересам обох народів, зокрема й угорської меншини в Україні.
Що передувало
Нагадаємо, спочатку з різкими заявами виступив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він публічно звинуватив Україну в нібито спробах вплинути на виборчий процес у країні та порушенні демократичних принципів.
Згодом до звинувачень долучився й прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив про нібито втручання України в парламентські вибори та доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті.
Орбан також стверджував, що минулого тижня українські політики, зокрема й президент Володимир Зеленський, нібито дозволяли собі "грубі образи та погрози" на адресу Угорщини та її уряду.
За його словами, угорські служби національної безпеки розцінили ці події як частину «скоординованої кампанії» України з метою вплинути на вибори.