Главная » Новости » Политика

МИД вызвал "на ковер" венгерского посла из-за антиукраинских заявлений Будапешта

Среда 28 января 2026 14:28
UA EN RU
МИД вызвал "на ковер" венгерского посла из-за антиукраинских заявлений Будапешта Фото: здание МИД в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 28 января, в МИД Украины вызвали посла Венгрии Антала Гейзера. Ему выразили решительный протест из-за заявлений венгерских властей о якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Венгерскому дипломату отметили, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении.

Украинская сторона призвала Будапешт прекратить агрессивную антиукраинскую риторику и предостерегла, что ее продолжение может иметь негативные последствия для сотрудничества двух соседних государств.

В то же время в МИД подчеркнули, что Украина остается открытой к конструктивному диалогу с Венгрией.

Отдельно была отмечена важность разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что, по словам дипломатов, отвечает интересам обоих народов, в том числе и венгерского меньшинства в Украине.

Что предшествовало

Напомним, сначала с резкими заявлениями выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он публично обвинил Украину в якобы попытках повлиять на избирательный процесс в стране и нарушении демократических принципов.

Впоследствии к обвинениям присоединился и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил о якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы и поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште.

Орбан также утверждал, что на прошлой неделе украинские политики, в том числе и президент Владимир Зеленский, якобы позволяли себе "грубые оскорбления и угрозы" в адрес Венгрии и ее правительства.

По его словам, венгерские службы национальной безопасности расценили эти события как часть "скоординированной кампании" Украины с целью повлиять на выборы.

