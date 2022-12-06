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МЗС на відмову Угорщини тренувати бійців ЗСУ: рухатися до миру можна закликом припинити війну

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Вівторок 06 грудня 2022 10:33
МЗС на відмову Угорщини тренувати бійців ЗСУ: рухатися до миру можна закликом припинити війну Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щоб почати рухатися до миру, Угорщині слід закликати Росію припинити війну проти України, а не відмовлятися тренувати українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", - написав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаша Менцера заявив, що країна не хоче навчати українських бійців, тому що "хоче рухатися не до війни, а до миру".

Зазначимо, що Євросоюз офіційно запустив тренувальну місію для українських військових. Але Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

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