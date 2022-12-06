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МИД на отказ Венгрии тренировать бойцов ВСУ: двигаться к миру можно призывом прекратить войну

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Вторник 06 декабря 2022 10:33
МИД на отказ Венгрии тренировать бойцов ВСУ: двигаться к миру можно призывом прекратить войну Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы начать двигаться к миру, Венгрии нужно призвать Россию прекратить войну против Украины, а не отказываться тренировать украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, повод для такого шага должен был бы уже найтись", - написал он.

Напомним, ранее госсекретарь по двустороннему сотрудничеству МИД Венгрии Тамаша Менцера заявил, что страна не хочет учить украинских бойцов, потому что "хочет двигаться не к войне, а к миру".

Евросоюз официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Но Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать.

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