МЗС України викликало "на килим" угорського посла через заборону для "Мадяра"

Угорщина проти "Мадяра"

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Угорщина заборонила в'їзд одному з командирів ЗСУ через удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, цьому офіцеру нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Пізніше стало відомо, що командир ЗСУ, якому заборонили в'їзд - це командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді за позивним "Мадяр". Інформацію підтвердили у прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Сам Бровді висміяв Будапешт, відреагувавши на "обмеження" проти нього. Орбана він назвав "танцюристом на кістках", а проросійську угорську владу звинуватив в тому, що її руки у крові цивільних українців.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський обурився та наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський демонстративно запросив "Мадяра" відвідати Польщу.