МИД Украины предупредил иностранных военных о последствиях за участие в параде Москвы

Отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде Москвы 9 мая будет расцениваться как нарушение их "нейтральности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Как отмечает МИД, сегодня против украинского народа, который является среди народов-победителей над нацизмом, ведется жестокая война, во время которой российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений.

"Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию", - добавляет МИД.

Ведомство отмечает, что:

участие иностранных военных в параде Москвы 9 мая неприемлемо и будет расцениваться как надругательство над памятью о победе над нацизмом;

и будет расцениваться как надругательство над памятью о победе над нацизмом; отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде будет расцениваться как нарушение декларируемой "нейтральности" и будет выглядеть как поддержка страны-террориста.

"Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - отмечает МИД.