МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

"12 вересня МЗС України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що до монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни.

"Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах", - наголосили в МЗС.

Водночас у відомстві додали, що українська сторона сподівається, що "Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав".