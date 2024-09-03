У Монголії пояснили, чому не заарештували Путіна під час його візиту до країни
Монголія не може заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, який перебуває із візитом в країні, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів.
Про це заявив речник уряду Монголії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За його словами, країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.
"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії у наших безпосередніх сусідів (Росії і Китаю - ред.), що раніше потерпало від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - сказав речник.
Він зазначив, що Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується офіційними заявами".
Речник уряду також додав, що візит Путіна відповідає історичному прецеденту спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі в 1939 році. Саме тому російський диктатор приїхав до Монголії.
Візит Путіна до Монголії
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчора, 2 вересня, прибув з візитом до Монголії, незважаючи на те, що країна ратифікувала Римський статут.
Це зобов'язує її виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Однак країна не заарештувала російського диктатора.
Як повідомила пресслужба Кремля, Путін приїхав до Монголії на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха.
Навіщо Путін поїхав до Монголії та чому країна ігнорує ордер МКС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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