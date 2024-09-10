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Прокурор МКС відреагував на відмову Монголії заарештувати Путіна

Київ, Вівторок 10 вересня 2024 13:35
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Прокурор МКС відреагував на відмову Монголії заарештувати Путіна Фото: прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відреагував на відмову Монголією арештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його офіційного візиту до країни. Він наголосив, що у Римському статуті є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками.

Про це він сказав у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

"Що стосується Монголії, так це публічна інформація, що Путін там був. Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не співпрацювала із судом. Відповідно це все контролюється суддями. Надалі коментувати не буду. Але судді цього свідомі. Ми знаємо що відбулося", - сказав Карім Хан.

Він пояснив, що зазвичай, якщо трапляються такі випадки, як ігнорування виконати ордер на арешт, то відбувається генеральне засідання усіх держав членів (які є підписантами Римського статуту - ред. ) і відповідно приймається рішення.

Із заявою також виступив своєю чергою генпрокурор України Андрій Костін. Він заявив, що Україна веде з партнерами роботу щодо того, аби країна, яка проігнорувала вимогу МКС "відчула наслідки".

Що відомо про візит Путіна до Монголії

Нагадаємо, що 2 вересня російський диктатор прилетів до Монголії з візитом на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Ця поїздка Володимира Путіна стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно Монголія, яка і є зокрема підписантом, мала арештувати Путіна, але цього не зробила. В уряді Монголії своєю чергою відмову пояснили залежністю країни від російських енергоносіїв.

Українська сторона ж заявила, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський теж висловився про відмову арештувати Путіна, заявивши, що у Монголії "поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право".

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