МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

"12 сентября МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в ходе встречи с Гендиректором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, прибывшей в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что до монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута исполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны.

"Украина не оставит такие действия без надлежащей реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах", - подчеркнули в МИД.

В то же время в ведомстве добавили, что украинская сторона надеется, что "Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств".