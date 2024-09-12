МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии из-за визита российского диктатора Владимира Путина и отказа страны его арестовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"12 сентября МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в ходе встречи с Гендиректором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, прибывшей в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что до монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута исполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны.
"Украина не оставит такие действия без надлежащей реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах", - подчеркнули в МИД.
В то же время в ведомстве добавили, что украинская сторона надеется, что "Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств".
Напомним, российский диктатор Владимир Путин 2 сентября посетил Монголию. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин приехал в Монголию по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха.
Поскольку Монголия ратифицировала Римский статут, она обязана выполнять решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Однако страна этого не сделала.
Как объяснили в монгольском правительстве, страна не может арестовать Путина, ведь зависит от импорта российских энергопродуктов.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отреагировал на отказ Монголией арестовать российского диктатора во время его официального визита в страну. Он подчеркнул, что в Римском статуте есть специальная процедура работы с такими случаями.
Зачем Путин поехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МУС, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.