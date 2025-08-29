До МЗС Швеції викликали російського посла через масований обстріл України

Швеція викликала російського посла до МЗС через масований обстріл території України у ніч на 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Швеції.
"Швеція викликала російського посла, щоб висловити протест проти постійних нападів Росії на українські міста та мирних жителів", - йдеться у повідомленні МЗС.
У заяві на сайті Міністерства закордонних справ також повідомляється, що Швеція під час зустрічі хотіла підкреслити зобов’язання Росії захищати мирних жителів та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованіший за останній час удар по Україні, випустивши понад 600 різних безпілотників і ракет, які летіли з усіх напрямків.
Основний вектор удару припав на столицю. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлі у восьми районах столиці, що сталося вперше з початку вторгнення.
Найскладніша ситуація спостерігалась у Дарницькому районі, адже цинічний удар прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку.
Також наслідки ворожого обстрілу фіксувались у Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях.