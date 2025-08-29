До МЗС Швеції викликали російського посла через масований обстріл України

Удар РФ по Україні 28 серпня

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованіший за останній час удар по Україні, випустивши понад 600 різних безпілотників і ракет, які летіли з усіх напрямків.

Основний вектор удару припав на столицю. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлі у восьми районах столиці, що сталося вперше з початку вторгнення.

Найскладніша ситуація спостерігалась у Дарницькому районі, адже цинічний удар прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку.

Детальніше про масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також наслідки ворожого обстрілу фіксувались у Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях.