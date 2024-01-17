МЗС Швеції про літаки Gripen для України: ми нічого не виключаємо

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема.

За словами очільника МЗС, коли в прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона запитали щодо можливої передачі літаків Gripen до України, він чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”.

Проте Більстрем також зауважив, що подібні рішення залежать ще й від того, коли Швеція приєднається до НАТО.

“Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо”, - повторив глава шведської дипломатії.