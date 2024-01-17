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МИД Швеции о самолетах Gripen для Украины: мы ничего не исключаем

Швеция, Среда 17 января 2024 16:16
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МИД Швеции о самолетах Gripen для Украины: мы ничего не исключаем Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Швеция не исключает предоставления Украине самолетов Gripen, однако принятие соответствующего решения связано со вступлением Королевства в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема.

По словам главы МИД, когда у премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона спросили о возможной передаче самолетов Gripen в Украину, он четко сказал, что "мы ничего не исключаем".

Однако Бильстрем также отметил, что подобные решения зависят еще и от того, когда Швеция присоединится к НАТО.

"Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам надо думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем", - повторил глава шведской дипломатии.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Североатлантического союза, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены.

В ответ на требования Анкары Стокгольм ужесточил антитеррористические законы. В конце ноября в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "в ближайшие недели".

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Стоит отметить, что 1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция станет частью Альянса до июля 2024 года.

Истребители Gripen

Отметим, что Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но на самом деле это многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

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