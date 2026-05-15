У МЗС роз'яснили, чим саме займатиметься "антибалістична коаліція"

Україна прагне об'єднати зусилля міжнародних партнерів для створення потужного протиповітряного щита. Країна залучатиме якомога більше держав до "антибалістичної коаліції".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в коментарі журналістам.
За словами дипломата, до процесу планують долучити країни, які мають відповідні технічні чи промислові можливості.
Співпраця включатиме як науково-дослідні розробки, так і безпосереднє фінансування чи виготовлення антибалістичних систем.
Цей напрямок роботи є одним із головних пріоритетів для дипломатичного відомства.
Потреба у швидкому посиленні протиповітряної оборони зумовлена підготовкою до майбутніх викликів.
В уряді наголошують, що підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася. Головне завдання - захистити українську генерацію та мережі від майбутніх ударів.
"Ми знаємо точно, що ворог буде намагатися виводити з ладу наші енергетичні об'єкти. Тому це потрібно робити якомога швидше", - підкреслив Євген Перебийніс.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо посилення ППО, на якому заявив, що в Європі почали створення "антибалістичної коаліції".
За його словами, це стратегічне рішення дозволить європейським країнам забезпечити достатнє власне виробництво систем протиповітряної оборони та ракет, а Україна очікує на посилення захисту неба вже до початку літа.
Крім того, після чергових масштабних російських обстрілів міжнародні партнери активізували оборонну підтримку Києва. Зокрема, Велика Британія максимально прискорить постачання ППО в Україну та засобів боротьби з безпілотниками.
Водночас у Брюсселі завершують підготовку "потужної відповіді" на російський терор - ЄС фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро, які будуть спрямовані на закупівлю та зміцнення безпілотного флоту.