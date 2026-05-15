Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В МИД разъяснили, чем именно будет заниматься "антибаллистическая коалиция"

16:50 15.05.2026 Пт
2 мин
В МИД назвали главные приоритеты
aimg Сергей Козачук aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Украина привлечет иностранные государства к защите от баллистики (Getty Images)

Украина стремится объединить усилия международных партнеров для создания мощного противовоздушного щита. Страна будет привлекать как можно больше государств к "антибаллистической коалиции".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в комментарии журналистам.

Читайте также: В Европе начали создание "антибаллистической" коалиции, - Зеленский

Цель новой коалиции

По словам дипломата, к процессу планируют привлечь страны, которые имеют соответствующие технические или промышленные возможности.

Сотрудничество будет включать как научно-исследовательские разработки, так и непосредственное финансирование или изготовление антибаллистических систем.

Это направление работы является одним из главных приоритетов для дипломатического ведомства.

Потребность в быстром усилении противовоздушной обороны обусловлена подготовкой к будущим вызовам.

Защита критической инфраструктуры

В правительстве отмечают, что подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Главная задача - защитить украинскую генерацию и сети от будущих ударов.

"Мы знаем точно, что враг будет пытаться выводить из строя наши энергетические объекты. Поэтому это нужно делать как можно скорее", - подчеркнул Евгений Перебийнис.

Что предшествовало?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего по усилению ПВО, на котором заявил, что в Европе начали создание "антибаллистической коалиции".

По его словам, это стратегическое решение позволит европейским странам обеспечить достаточное собственное производство систем противовоздушной обороны и ракет, а Украина ожидает усиления защиты неба уже к началу лета.

Кроме того, после очередных масштабных российских обстрелов международные партнеры активизировали оборонную поддержку Киева. В частности, Великобритания максимально ускорит поставки ПВО в Украину и средств борьбы с беспилотниками.

В то же время в Брюсселе завершают подготовку "мощного ответа" на российский террор - ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро, которые будут направлены на закупку и укрепление беспилотного флота.

