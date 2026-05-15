В МИД разъяснили, чем именно будет заниматься "антибаллистическая коалиция"

Цель новой коалиции

По словам дипломата, к процессу планируют привлечь страны, которые имеют соответствующие технические или промышленные возможности.

Сотрудничество будет включать как научно-исследовательские разработки, так и непосредственное финансирование или изготовление антибаллистических систем.

Это направление работы является одним из главных приоритетов для дипломатического ведомства.

Потребность в быстром усилении противовоздушной обороны обусловлена подготовкой к будущим вызовам.

Защита критической инфраструктуры

В правительстве отмечают, что подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Главная задача - защитить украинскую генерацию и сети от будущих ударов.

"Мы знаем точно, что враг будет пытаться выводить из строя наши энергетические объекты. Поэтому это нужно делать как можно скорее", - подчеркнул Евгений Перебийнис.