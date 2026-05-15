У МЗС роз'яснили, чим саме займатиметься "антибалістична коаліція"

16:50 15.05.2026 Пт
2 хв
В МЗС назвали головні пріоритети
Сергій Козачук, Дмитро Левицький
У МЗС роз'яснили, чим саме займатиметься "антибалістична коаліція" Фото: Україна залучить іноземні держави до захисту від балістики (Getty Images)
Україна прагне об'єднати зусилля міжнародних партнерів для створення потужного протиповітряного щита. Країна залучатиме якомога більше держав до "антибалістичної коаліції".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в коментарі журналістам.

Мета нової коаліції

За словами дипломата, до процесу планують долучити країни, які мають відповідні технічні чи промислові можливості.

Співпраця включатиме як науково-дослідні розробки, так і безпосереднє фінансування чи виготовлення антибалістичних систем.

Цей напрямок роботи є одним із головних пріоритетів для дипломатичного відомства.

Потреба у швидкому посиленні протиповітряної оборони зумовлена підготовкою до майбутніх викликів.

Захист критичної інфраструктури

В уряді наголошують, що підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася. Головне завдання - захистити українську генерацію та мережі від майбутніх ударів.

"Ми знаємо точно, що ворог буде намагатися виводити з ладу наші енергетичні об'єкти. Тому це потрібно робити якомога швидше", - підкреслив Євген Перебийніс.

Що передувало?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо посилення ППО, на якому заявив, що в Європі почали створення "антибалістичної коаліції".

За його словами, це стратегічне рішення дозволить європейським країнам забезпечити достатнє власне виробництво систем протиповітряної оборони та ракет, а Україна очікує на посилення захисту неба вже до початку літа.

Крім того, після чергових масштабних російських обстрілів міжнародні партнери активізували оборонну підтримку Києва. Зокрема, Велика Британія максимально прискорить постачання ППО в Україну та засобів боротьби з безпілотниками.

Водночас у Брюсселі завершують підготовку "потужної відповіді" на російський терор - ЄС фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро, які будуть спрямовані на закупівлю та зміцнення безпілотного флоту.

