У МЗС роз'яснили, чим саме займатиметься "антибалістична коаліція"

Україна прагне об'єднати зусилля міжнародних партнерів для створення потужного протиповітряного щита. Країна залучатиме якомога більше держав до "антибалістичної коаліції".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в коментарі журналістам.

Мета нової коаліції

За словами дипломата, до процесу планують долучити країни, які мають відповідні технічні чи промислові можливості.

Співпраця включатиме як науково-дослідні розробки, так і безпосереднє фінансування чи виготовлення антибалістичних систем.

Цей напрямок роботи є одним із головних пріоритетів для дипломатичного відомства.

Потреба у швидкому посиленні протиповітряної оборони зумовлена підготовкою до майбутніх викликів.

Захист критичної інфраструктури

В уряді наголошують, що підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася. Головне завдання - захистити українську генерацію та мережі від майбутніх ударів.

"Ми знаємо точно, що ворог буде намагатися виводити з ладу наші енергетичні об'єкти. Тому це потрібно робити якомога швидше", - підкреслив Євген Перебийніс.