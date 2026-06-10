МЗС поставило крапку у чутках довкола польотів Зеленського через Кишинів, а не Польщу

"Логістика президента вирішується окремо його Службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики. Більше того - не варто привертати до них увагу з безпекових міркувань", - сказав він.

За словами Тихого, зміна маршруту не має відношення до скандалу, який виник між Києвом та Варшавою через присвоєння одній з військових частин звання "Героїв УПА".

Речник МЗС назвав "штучною" прив'язку зміни маршруту до цього інциденту.

Що передувало

Нагадаємо, 7 червня Володимир Зеленський вирушив до Британії не через польський аеропорт у Жешуві, як це було раніше, а через Кишинів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення щодо маршруту було особистим вибором українського президента.

"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", - наголосив він.

Таким чином Туск прокоментував припущення про те, що польська сторона нібито могла обмежити роботу аеропорту, аби вплинути на рішення Зеленського щодо присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".

Скандал через УПА

Нагадаємо, 26 травня Зеленський присвоїв Окремому центру спецоперацій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

Це рішення викликало різку реакцію у Польщі. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що не виключає можливості позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди - Ордена Білого Орла.