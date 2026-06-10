МИД поставил точку в слухах вокруг полетов Зеленского через Кишинев, а не Польшу

Логистика украинского президента решается отдельно и этот вопрос политизировать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
"Логистика президента решается отдельно его Службой протокола. Давайте не политизировать вопросы логистики. Более того - не стоит привлекать к ним внимание из соображений безопасности", - сказал он.
По словам Тихого, изменение маршрута не имеет отношения к скандалу, который возник между Киевом и Варшавой из-за присвоения одной из воинских частей звания "Героев УПА".
Представитель МИД назвал "искусственной" привязку изменения маршрута к этому инциденту.
Напомним, 7 июня Владимир Зеленский отправился в Британию не через польский аэропорт в Жешуве, как это было раньше, а через Кишинев.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение по поводу маршрута было личным выбором украинского президента.
"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", - подчеркнул он.
Таким образом Туск прокомментировал предположение о том, что польская сторона якобы могла ограничить работу аэропорта, чтобы повлиять на решение Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА".
Напомним, 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру спецопераций "Север" почетное наименование "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.
Это решение вызвало резкую реакцию в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что не исключает возможности лишения Зеленского высшей государственной награды - Ордена Белого Орла.
В то же время в МИД Украины подчеркнули, что Киев не намеревался обидеть польскую сторону. В ведомстве пояснили, что для украинцев УПА прежде всего символизирует борьбу против российского империализма и оккупации.
Также Дональд Туск призвал руководство Украины и Польши к прямому диалогу, чтобы споры вокруг этой ситуации не повредили украинско-польской солидарности на фоне российской агрессии.