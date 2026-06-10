МИД поставил точку в слухах вокруг полетов Зеленского через Кишинев, а не Польшу

"Логистика президента решается отдельно его Службой протокола. Давайте не политизировать вопросы логистики. Более того - не стоит привлекать к ним внимание из соображений безопасности", - сказал он.

По словам Тихого, изменение маршрута не имеет отношения к скандалу, который возник между Киевом и Варшавой из-за присвоения одной из воинских частей звания "Героев УПА".

Представитель МИД назвал "искусственной" привязку изменения маршрута к этому инциденту.

Что предшествовало

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский отправился в Британию не через польский аэропорт в Жешуве, как это было раньше, а через Кишинев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение по поводу маршрута было личным выбором украинского президента.

"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", - подчеркнул он.

Таким образом Туск прокомментировал предположение о том, что польская сторона якобы могла ограничить работу аэропорта, чтобы повлиять на решение Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА".

Скандал из-за УПА

Напомним, 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру спецопераций "Север" почетное наименование "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.

Это решение вызвало резкую реакцию в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что не исключает возможности лишения Зеленского высшей государственной награды - Ордена Белого Орла.