МЗС попередило українців про зміни щодо закордонних паспортів: кого це стосується

Чому від "продовжених" паспортів час відмовитись

Зміни у паспортній сфері для громадян України було запроваджено з 29 жовтня 2025 року.

Йдеться про те, що уряд України затвердив зміни до постанови, яка в лютому 2022 року запровадила:

тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів;

внесення до них відомостей про дітей.

Громадянам нагадали, що ця постанова була ухвалена на п'ятий день повномасштабного вторгнення РФ - у зв'язку з виходом з ладу паспортної системи України (що призвело до неможливості оформлення нових паспортів).

Уточнюється, що це стало "винятковою мірою".

Повідомляється, що невдовзі після відновлення роботи системи посольства та консульства України відновили оформлення паспортів.

Крім того, громадяни отримали можливість оформляти паспортні документи у новостворених філіях ДП "Документ" за кордоном (адреси філій можна знайти за посиланням на офіційному сайті "Паспортного сервісу").

Наголошується, що законодавством більшості країн світу дозволяється перетин кордонів лише за паспортами (як правило, біометричними) з терміном дії не більше 10 років.

"Тому подорожі з "продовженими" паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів", - пояснили українцям.

Що означають ухвалені нещодавно зміни

Ухвалені Кабінетом міністрів зміни означають, що Україна повертається до світової практики та міжнародних стандартів з оформлення паспортних документів.

При цьому ключовими вимогами є такі:

термін дії закордонного паспорта для осіб віком з 16 років - максимум 10 років;

термін дії закордонного паспорта для дітей віком до 16 років - максимум 4 роки;

наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта.

Отже, громадяни України, в яких закінчується термін дії закордонного паспорта, для оформлення нового закордонного біометричного документа (для себе та своїх дітей) можуть звернутися:

або до посольства/консульства;

або до однієї з філій ДП "Документ".

Ймовірні проблеми з "продовженими" паспортами

У Департаменті консульської служби МЗС України дали також відповіді на найбільш поширені запитання громадян.

Так, у декого може виникнути проблема, коли людина перебуває в одній з країн ЄС і терміново повертається в Україну з "продовженим" закордонним паспортом та/або внесеними в нього відомостями про дитину (дітей).

При цьому людину або її дитину (дітей) прикордонники країни ЄС не випускають в Україну.

У такому разі громадянам радять:

звернутись до найближчого посольства/консульства України;

отримати посвідчення особи на повернення в Україну (так званий "білий паспорт").

Якщо людина, навпаки, перебуває в Україні та повертається в одну з країн ЄС з "продовженим" закордонним паспортом та/або внесеними в нього відомостями про дитину (дітей), прикордонники країни ЄС також можуть не впустити.

Щоб уникнути такого випадку, слід оформити новий закордонний паспорт. Для цього можна звернутися:

або до будь-якого найближчого (незалежно від місця реєстрації в Україні) відділення ДП "Документ";

або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

або до територіального підрозділу міграційної служби на території України.

Насамкінець ще одне популярне питання українців звучить так: "Якщо я маю "продовжений" закордонний паспорт і хочу полетіти, наприклад із США чи Канади, до однієї з країн шенгенської зони... чи авіаперевізник пустить мене в літак?".

Відповідаючи на нього, у Департаменті консульської служби МЗС нагадали: згідно з міжнародними стандартами ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації), авіаперевізник має право впускати в літак громадян із паспортами терміном дії лише до 10 років (тобто "непродовженими").

Як оформлюється "білий паспорт" і скільки коштує

Посвідчення особи на повернення в Україну або як його ще називають "білий паспорт" оформлюється:

за наявності підтвердження громадянства України та особи;

в день звернення.

При цьому дітям до 16 років документ видається безкоштовно.

А ось особам з 16-річного віку - згідно із затвердженими тарифами консульського збору.

"Нагадуємо, що законодавство України дозволяє кожному громадянину мати два закордонних паспорти", - підсумували у Департаменті консульської служби МЗС.