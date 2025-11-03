МИД предупредило украинцев об изменениях насчет загранпаспортов: кого это касается

Почему от "продленных" паспортов пора отказаться

Изменения в паспортной сфере для граждан Украины были введены с 29 октября 2025 года.

Речь идет о том, что правительство Украины утвердило изменения в постановление, которое в феврале 2022 года ввело:

временный порядок продления срока действия загранпаспортов;

внесение в них сведений о детях.

Гражданам напомнили, что это постановление было принято на пятый день полномасштабного вторжения РФ - в связи с выходом из строя паспортной системы Украины (что привело к невозможности оформления новых паспортов).

Уточняется, что это стало "исключительной мерой".

Сообщается, что вскоре после возобновления работы системы посольства и консульства Украины возобновили оформление паспортов.

Кроме того, граждане получили возможность оформлять паспортные документы во вновь созданных филиалах ГП "Документ" за границей (адреса филиалов можно найти по ссылке на официальном сайте "Паспортного сервиса").

Подчеркивается, что законодательством большинства стран мира разрешается пересечение границ только по паспортам (как правило, биометрическими) со сроком действия не более 10 лет.

"Поэтому путешествия с "продленными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ", - объяснили украинцам.

Что означают принятые недавно изменения

Принятые Кабинетом министров изменения означают, что Украина возвращается к мировой практике и международным стандартам по оформлению паспортных документов.

При этом ключевыми требованиями являются следующие:

срок действия загранпаспорта для лиц в возрасте с 16 лет - максимум 10 лет;

срок действия загранпаспорта для детей в возрасте до 16 лет - максимум 4 года;

наличие у каждого гражданина отдельного загранпаспорта.

Следовательно, граждане Украины, у которых заканчивается срок действия загранпаспорта, для оформления нового заграничного биометрического документа (для себя и своих детей) могут обратиться:

либо в посольство/консульство;

либо в один из филиалов ГП "Документ".

Вероятные проблемы с "продленными" паспортами

В Департаменте консульской службы МИД Украины дали также ответы на наиболее распространенные вопросы граждан.

Так, у некоторых может возникнуть проблема, когда человек находится в одной из стран ЕС и срочно возвращается в Украину с "продленным" загранпаспортом и/или внесенными в него сведениями о ребенке (детях).

При этом человека или его ребенка (детей) пограничники страны ЕС не выпускают в Украину.

В таком случае гражданам советуют:

обратиться в ближайшее посольство/консульство Украины;

получить удостоверение личности на возвращение в Украину (так называемый "белый паспорт").

Если человек, наоборот, находится в Украине и возвращается в одну из стран ЕС с "продленным" загранпаспортом и/или внесенными в него сведениями о ребенке (детях), пограничники страны ЕС также могут не впустить.

Чтобы избежать такого случая, следует оформить новый загранпаспорт. Для этого можно обратиться:

либо в любое ближайшее (независимо от места регистрации в Украине) отделение ГП "Документ";

либо в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

либо в территориальное подразделение миграционной службы на территории Украины.

Наконец еще один популярный вопрос украинцев звучит так: "Если у меня "продленный" загранпаспорт и хочу улететь, например из США или Канады, в одну из стран шенгенской зоны... пустит ли авиаперевозчик меня в самолет?".

Отвечая на него, в Департаменте консульской службы МИД напомнили: согласно международным стандартам ICAO (Международной организации гражданской авиации), авиаперевозчик имеет право впускать в самолет граждан с паспортами сроком действия только до 10 лет (то есть "непродленными").

Как оформляется "белый паспорт" и сколько стоит

Удостоверение личности на возвращение в Украину или как его еще называют "белый паспорт" оформляется:

при наличии подтверждения гражданства Украины и личности;

в день обращения.

При этом детям до 16 лет документ выдается бесплатно.

А вот лицам с 16-летнего возраста - согласно утвержденным тарифам консульского сбора.

"Напоминаем, что законодательство Украины позволяет каждому гражданину иметь два загранпаспорта", - подытожили в Департаменте консульской службы МИД.