МИД предупредило украинцев об изменениях насчет загранпаспортов: кого это касается

В Украине изменили постановление о временном порядке продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях. Речь идет о возвращении к международным стандартам по оформлению паспортных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.
Изменения в паспортной сфере для граждан Украины были введены с 29 октября 2025 года.
Речь идет о том, что правительство Украины утвердило изменения в постановление, которое в феврале 2022 года ввело:
Гражданам напомнили, что это постановление было принято на пятый день полномасштабного вторжения РФ - в связи с выходом из строя паспортной системы Украины (что привело к невозможности оформления новых паспортов).
Уточняется, что это стало "исключительной мерой".
Сообщается, что вскоре после возобновления работы системы посольства и консульства Украины возобновили оформление паспортов.
Кроме того, граждане получили возможность оформлять паспортные документы во вновь созданных филиалах ГП "Документ" за границей (адреса филиалов можно найти по ссылке на официальном сайте "Паспортного сервиса").
Подчеркивается, что законодательством большинства стран мира разрешается пересечение границ только по паспортам (как правило, биометрическими) со сроком действия не более 10 лет.
"Поэтому путешествия с "продленными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ", - объяснили украинцам.
Принятые Кабинетом министров изменения означают, что Украина возвращается к мировой практике и международным стандартам по оформлению паспортных документов.
При этом ключевыми требованиями являются следующие:
Следовательно, граждане Украины, у которых заканчивается срок действия загранпаспорта, для оформления нового заграничного биометрического документа (для себя и своих детей) могут обратиться:
В Департаменте консульской службы МИД Украины дали также ответы на наиболее распространенные вопросы граждан.
Так, у некоторых может возникнуть проблема, когда человек находится в одной из стран ЕС и срочно возвращается в Украину с "продленным" загранпаспортом и/или внесенными в него сведениями о ребенке (детях).
При этом человека или его ребенка (детей) пограничники страны ЕС не выпускают в Украину.
В таком случае гражданам советуют:
Если человек, наоборот, находится в Украине и возвращается в одну из стран ЕС с "продленным" загранпаспортом и/или внесенными в него сведениями о ребенке (детях), пограничники страны ЕС также могут не впустить.
Чтобы избежать такого случая, следует оформить новый загранпаспорт. Для этого можно обратиться:
Наконец еще один популярный вопрос украинцев звучит так: "Если у меня "продленный" загранпаспорт и хочу улететь, например из США или Канады, в одну из стран шенгенской зоны... пустит ли авиаперевозчик меня в самолет?".
Отвечая на него, в Департаменте консульской службы МИД напомнили: согласно международным стандартам ICAO (Международной организации гражданской авиации), авиаперевозчик имеет право впускать в самолет граждан с паспортами сроком действия только до 10 лет (то есть "непродленными").
Удостоверение личности на возвращение в Украину или как его еще называют "белый паспорт" оформляется:
При этом детям до 16 лет документ выдается бесплатно.
А вот лицам с 16-летнего возраста - согласно утвержденным тарифам консульского сбора.
"Напоминаем, что законодательство Украины позволяет каждому гражданину иметь два загранпаспорта", - подытожили в Департаменте консульской службы МИД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Паспортный сервис" для украинцев заработал в столице Молдовы.
Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.
Кроме того, мы объясняли, в каком возрасте нужно впервые оформлять ребенку паспорт гражданина Украины, как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.
Читайте также, что известно о завершении временной защиты для украинцев в ЕС.