В МЗС Польщі засудили атаки Росії та назвали шлях до завершення війни

У Міністерстві закордонних справ Республіки Польща жорстко відреагували на ракетно-дронові удари Росії по Україні, що сталися за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у соцмережі Х.

"Єдиний шлях до завершення війни - це посилення підтримки України і тиск на Росію", - зазначили у МЗС Польщі.

В польському МЗС підкреслили, що Україна прагне миру і погоджується на припинення вогню, однак Росія "продовжує безжальні удари по цивільних об’єктах".

"Рішуче засуджуємо ракетні та дронові атаки Росії, спрямовані проти українських цивільних, унаслідок яких загинуло 12 людей, зокрема троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Масовані обстріли України

За останні три дні російські терористи завдали серію наймасштабніших ракетно-дронових ударів по України за весь період повномасштабної війни.

Так, у ніч на понеділок, 26 травня, армія РФ обстріляла Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації та випустила по країні понад 350 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

В ніч на 25 травня росіяни атакували країну балістичними і крилатими ракетами, а також запустили близько 300 "Шахедів". Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед яких троє дітей, десятки зазнали поранень.

Експерт Валерій Клочок в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що така зухвала поведінка Володимира Путіна викликана позицією президента США Дональда Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ФРН, Франція, Велика Британія та США не обмежують Україну в ударах західними ракетами по території Росії.

Детальніше про причини масованих ударів та про те, що чекає на країну найближчими місяцями, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

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