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В МИД Польши осудили атаки России и назвали путь к завершению войны

Варшава, Понедельник 26 мая 2025 23:34
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В МИД Польши осудили атаки России и назвали путь к завершению войны Фото: Варшава возмущена последними воздушными атаками России по Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Министерстве иностранных дел Республики Польша жестко отреагировали на ракетно-дронные удары России по Украине последних нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в соцсети Х.

"Решительно осуждаем ракетные и дроновые атаки России, направленные против украинских гражданских, в результате которых погибли 12 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

В польском МИД подчеркнули, что Украина стремится к миру и соглашается на прекращение огня, однако Россия "продолжает безжалостные удары по гражданским объектам".

"Единственный путь к завершению войны - это усиление поддержки Украины и давление на Россию", - отметили в МИД Польши.

Массированные обстрелы Украины

За последние три дня российские террористы нанесли серию самых масштабных ракетно-дроновых ударов по Украине за весь период полномасштабной войны.

Так, в ночь на понедельник, 26 мая, армия РФ обстреляла Украину крылатыми ракетами со стратегической авиации и выпустила по стране более 350 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

В ночь на 25 мая россияне атаковали страну баллистическими и крылатыми ракетами, а также запустили около 300 "Шахедов". В результате атаки погибли 12 человек, среди которых трое детей, десятки получили ранения.

Эксперт Валерий Клочок в интервью РБК-Украина отметил, что такое вызывающее поведение Владимира Путина вызвано позицией президента США Дональда Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США не ограничивают Украину в ударах западными ракетами по территории России.

Подробнее о причинах массированных ударов и о том, что ждет страну в ближайшие месяцы, - читайте в нашем аналитическом материале.

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