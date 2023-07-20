МЗС після погроз Росії закликало партнерів забезпечити безпеку кораблів

"Наміри розглядати іноземні судна як воєнні цілі грубо порушують зобов’язання Росії за міжнародним правом не лише перед Україною, але й перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство у Чорному морі", - йшлось в повідомленні.

За даними міністерства, відповідно до Конвенції ООН з морського права, торговельні судна держав, які не беруть участь у збройному конфлікті, мають право на вільне та мирне судноплавство, яке не вважається актом агресії. Норми міжнародного гуманітарного права забороняють здійснювати будь-які атаки проти суден нейтральних держав якщо вони не беруть участі у воєнних діях або не підтримують такі дії.

"Немає жодних підстав вважати, що торговельні судна підтримують дії воєнного характеру, просто експортуючи зерно до іноземних країн, які потребують його, щоб запобігти голоду", - додали в МЗС.

Водночас в міністерстві наголосили, що дії Росії не можна виправдати жодними нормами міжнародного права, включно з правом воюючої сторони на встановлення блокади.

"Заява Росії не має жодної законної воєнної мети, натомість вона спрямована на залякування України та нейтральних держав. Заява Росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ.

Україна звернулась до партнерів з закликом всесторонньо підтримати ініціативу України щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі. Гуманітарний коридор дозволить відновити життєво важливі маршрути постачання продовольства до регіонів, які цього найбільше потребують.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити дії Росії та вжити відповідних заходів задля гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі як гарантії продовольчої безпеки у світі", - сказали в МЗС.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

Варто нагадати, що після заяви Росії про вихід із "зернової угоди" країна-агресор влаштувала масштабні обстріли півдня України. Сьогодні вночі РФ завдала третього поспіль масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Постраждали Миколаїв та Одеса.

Детально про наслідки обстрілів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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