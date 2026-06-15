МЗС назвало "абсурдом" реакцію ЮНЕСКО на обстріл Києво-Печерської лаври

В українському Міністерстві закордонних справ розкритикували ЮНЕСКО за реакцію на удар росіян по Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого.

Зокрема, він наголосив, що ЮНЕСКО в своїй заяві не назвала, хто саме вдарив по Києво-Печерській лаврі.

"Абсурд. Організація, відповідальна за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"? На жаль, за керівництва Халеда Ель-Енані, ЮНЕСКО продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом опинилася Києво-Печерська лавра - внаслідок обстрілу в Успенському соборі виникла пожежа.

Згодом СБУ встановила, що російські окупанти навмисно атакували район, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький Арсенал". Для удару ворог застосував дрони типу "Герань-2".

Крім того, пошкоджено житлові будинки, об’єкти культурної спадщини та цивільну інфраструктуру. За останніми даними, у столиці постраждали 34 людини, ще п’ятеро загинули.