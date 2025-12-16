UA

Війна в Україні

У МЗС Молдови попередили громадян про ризик мобілізації до армії РФ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністерство закордонних справ Молдови попередило своїх громадян, які перебувають у Росії про нове законодавство. Воно може зобов'язати іноземців підписати контракт у російську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавське видання Point.

Як зазначається, що російський диктатор Володимир Путін у листопаді підписав указ, відповідно до якого деякі категорії іноземців, які подають заяви на отримання посвідки на проживання або отримання громадянства РФ, можуть зобов'язати підписати контракт на військову службу.

Або ж від них можуть вимагати довідку, що підтверджує непридатність до служби в армії. 

У Молдові наголошують: попри заяви Москви про "спеціальні умови" указу, їхній характер застосування незрозумілий. 

Тому МЗС рекомендує: бути гранично обережними та не підписувати жодних документів військового характеру без юридичної консультації.

А у разі тиску - негайно звертатись за консульською допомогою.

Іноземці на війні проти України

Росія продовжує вербувати іноземних найманців для війни проти України. За даними британської розвідки, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року в Москві було завербовано понад 1 500 іноземців.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія залучила найманців із 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали, зокрема через дипломатичні й культурні установи.

Навесні цього у Донецькій області у полон ЗСУ потрапили двоє громадян Китаю.

Також повідомлялось, що дочка екс-президента ПАР вербувала найманців на війну проти України.

