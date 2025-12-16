У МЗС Молдови попередили громадян про ризик мобілізації до армії РФ

Як зазначається, що російський диктатор Володимир Путін у листопаді підписав указ, відповідно до якого деякі категорії іноземців, які подають заяви на отримання посвідки на проживання або отримання громадянства РФ, можуть зобов'язати підписати контракт на військову службу.

Або ж від них можуть вимагати довідку, що підтверджує непридатність до служби в армії.

У Молдові наголошують: попри заяви Москви про "спеціальні умови" указу, їхній характер застосування незрозумілий.

Тому МЗС рекомендує: бути гранично обережними та не підписувати жодних документів військового характеру без юридичної консультації.

А у разі тиску - негайно звертатись за консульською допомогою.