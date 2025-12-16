В МИД Молдовы предупредили граждан о риске мобилизации в армию РФ

Министерство иностранных дел Молдовы предупредило своих граждан, находящихся в России о новом законодательстве. Оно может обязать иностранцев подписать контракт в российскую армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Point.
Как отмечается, что российский диктатор Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому некоторые категории иностранцев, которые подают заявления на получение вида на жительство или получение гражданства РФ, могут обязать подписать контракт на военную службу.
Или же от них могут требовать справку, подтверждающую непригодность к службе в армии.
В Молдове отмечают: несмотря на заявления Москвы о "специальных условиях" указа, их характер применения непонятен.
Поэтому МИД рекомендует: быть предельно осторожными и не подписывать никаких документов военного характера без юридической консультации.
А в случае давления - немедленно обращаться за консульской помощью.
Россия продолжает вербовать иностранных наемников для войны против Украины. По данным британской разведки, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве было завербовано более 1 500 иностранцев.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия привлекла наемников из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы, в частности через дипломатические и культурные учреждения.
Весной этого в Донецкой области в плен ВСУ попали двое граждан Китая.
Также сообщалось, что дочь экс-президента ЮАР вербовала наемников на войну против Украины.