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МЗС Люксембургу про допомогу Україні: переконати Орбана буде непросто

Фото: міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель (flickr.com/nato)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель заявив, що переконати Угорщину підтримати збільшення фінансової допомоги Україні на саміті ЄС буде непросто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це складно. Я добре знаю Віктора Орбана (угорського прем'єра, - ред.)... переконати його буде непросто. Але тепер ми знаємо, що якщо ми не підтримаємо Україну, то хто наступний зіткнеться з російським вторгненням?", - пояснив Беттель.

Він наголосив, що Київ потребує як військової, так і фінансової допомоги.

"Потрібна як одна, так і інша допомога. Військова - для того, щоб вони могли досягати успіху, а не бути знищеними з дня на день", - зазначив Беттель.

Глава МЗС Люксембургу зауважив, що склалося погане враження, коли напередодні грудневого саміту ЄС, на якому була потрібна підтримка Орбана щодо України, Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини, що до цього часу були заморожені через відхід Будапешта від демократії.

Блокування 50 млрд євро від ЄС для України

У середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Тепер питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано.

Також 17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила впевненість, що всі члени ЄС схвалять допомогу Україні у 50 млрд євро.

Напередодні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте виказала свої сподівання щодо можливості домовленості про пакет підтримки в 50 млрд євро для України, незважаючи на заперечення Угорщини.

Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України й чи позбавлять Орбана права вето - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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