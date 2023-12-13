Єврокомісія вирішила розблокувати 10 мільярдів євро для Угорщини, - Guardian

Європейська комісія сьогодні, 13 грудня, вирішила розморозити для Угорщини 10 мільярдів євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У Комісії стверджували, що Угорщина здійснила низку реформ судової системи і, таким чином, заслуговує на доступ до частини фінансування.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права виконана в тому, що стосується незалежності судової влади", - вказується у заяві ЄК.

Таким чином, частина фінансування "Політики згуртування" більше не блокуватиметься, що дозволить Будапешту вимагати відшкодування приблизно до 10,2 мільярда євро.

Як прокоментував це рішення ЄК міністр регіонального розвитку Угорщини Тібор Наврачич у бесіді з журналістами, влада країни "виконала всі умови, тому дуже впевнена, що кошти ЄС тепер надійдуть".

Критика рішення Єврокомісії

При цьому зауважується, що таке рішення євродепутатів зустріло чимало критики.

Як стверджують представники Групи громадянського суспільства Угорщини, які стежать за незалежністю судової влади, уряд країни насправді не повністю відповідає критеріям.

Група з чотирьох політичних груп у Європейському парламенті, у тому числі правоцентристська Європейська народна партія та Соціалісти та демократи, також висловила стурбованість у сьогоднішньому листі президентові Комісії Урсулі фон дер Ляйєн.

Критики рішення Комісії зазначають, що розблокування коштів може бути поспішним і пов'язують його зі спробами переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти блокування ключових рішень, пов'язаних з Україною, які лідери планували ухвалити на саміті 14-15 грудня.

"Виділивши Орбану 10 мільярдів євро, фон дер Ляйєн робить найбільшу помилку за час свого перебування при владі", - висловив думку німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

Нагадаємо, раніше сьогодні агентство Reuters писало про те, що Єврокомісія відмовилася розморозити 10 мільярдів євро для Угорщини, та чекає з боку Будапешта останнього кроку.

Саміт Євросоюзу та позиція Угорщини

Нагадаємо, 14-15 грудня на саміті лідерів країн ЄС має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів про вступ. Угорщина виступає проти таких рішень, проте висловлюється про певні компроміси.

Як заявив 12 грудня політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, Будапешт готовий зняти своє вето на пропозицію ЄС щодо фінансування України в обмін на розмороження 30 млрд євро, які блок не дає Угорщині через відступ від демократії та масштабну корупцію.

Варто зауважити, що при цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і раніше, виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС.

Додамо, що перед самітом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, розпочати переговори про членство України в Євросоюзі.