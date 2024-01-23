МИД Люксембурга о помощи Украине: убедить Орбана будет непросто

"Это сложно. Я хорошо знаю Виктора Орбана (венгерского премьера, - ред.)... убедить его будет непросто. Но теперь мы знаем, что если мы не поддержим Украину, то кто следующий столкнется с российским вторжением?", - пояснил Беттель.

Он подчеркнул, что Киев нуждается как в военной, так и финансовой помощи.

"Нужна как одна, так и другая помощь. Военная - для того, чтобы они могли достигать успеха, а не быть уничтоженными со дня на день", - отметил Беттель.

Глава МИД Люксембурга отметил, что сложилось плохое впечатление, когда накануне декабрьского саммита ЕС, на котором требовалась поддержка Орбана в отношении Украины, Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро для Венгрии, которые до этого были заморожены из-за ухода Будапешта от демократии.

Блокировка 50 млрд евро от ЕС для Украины

В середине декабря 2023 года на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопросы помощи Украине будут рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Также 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что все члены ЕС одобрят помощь Украине в 50 млрд евро.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила свои надежды на возможность договоренности о пакете поддержки в 50 млрд евро для Украины, несмотря на возражения Венгрии.

Подробнее о том, как ЕС договаривается относительно Украины и лишат Орбана права вето - читайте в материале РБК-Украина.

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