Глава Єврокомісії впевнена, що всі члени ЄС схвалять допомогу Україні на 50 млрд євро

Усі 27 країн-членів ЄС погодяться спільно розширити фінансову допомогу Україні та надати пакет із бюджету ЄС на суму 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорщина чинить опір угоді щодо пакету допомоги, що підвищує ймовірність того, що інші 26 країн нададуть кошти Україні в рамках окремих двосторонніх угод з Києвом.

Але Урсула фон дер Ляєн заявила у Європарламенті: "Я впевнена, що ми знайдемо рішення до 27 року".

Лідери ЄС у грудні погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання більшої фінансової допомоги Києву, який значною мірою покладається на підтримку Заходу для захисту від російських військ, які вторглися майже два роки тому.

Європейська комісія запропонувала розширити підтримку шляхом перегляду загального бюджету ЄС, що також забезпечить більше фінансування міграції та інших пріоритетів.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився схвалити допомогу через спільний бюджет Єврокомісії, внаслідок чого решта 26 країн розглядає можливість діяти без Будапешта.

Перспектива того, що 26 країн надаватимуть допомогу Україні в рамках окремих двосторонніх угод з Києвом, є однією з альтернатив, яка перебуває на стадії обговорення. Це вважається більш складним та дорогим, ніж використання бюджету ЄС, а також завдає шкоди єдності блоку.