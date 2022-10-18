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МЗС Литви закликало запровадити санкції проти Ірану за передачу РФ дронів

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав запровадити нові санкції проти Ірану та Росії за передачу та використання іранських дронів-камікадзе у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Литви.

"Якщо Іран ходить як качка, розмовляє як качка і зізнається, що постачав дрони найбільшій качці у світі, то, я думаю, у нас достатньо доказів, щоб сказати, що Іран - це качка. Введімо санкції проти них", - заявив Ландсбергіс.

Раніше повідомлялося, що Німеччина підтримає подальшу ізоляцію Ірану за постачання військових дронів до Росії, яку остання використовує у війні проти України.

Також нагадаємо, що США готують санкції проти Ірану через постачання Росії зброї. Своєю чергою, Євросоюз може вдатися до санкцій проти Ірану, якщо під час розслідування підтвердиться інформація про постачання безпілотників Росії.

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