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МИД Литвы призвал ввести санкции против Ирана за передачу РФ дронов

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ввести новые санкции против Ирана и России за передачу и использование иранских дронов-камикадзе в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Литвы.

"Если Иран ходит как утка, разговаривает как утка и признается, что поставлял дроны самой большой утке в мире, то, я думаю, у нас достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран — это утка. Давайте введем санкции против них", - заявил Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки военных дронов в Россию, которую последняя использует в войне против Украины.

Также напомним, что США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия. В свою очередь, Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Ирана, если в ходе расследования подтвердится информация о поставках беспилотников России.

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