МЗС Литви викличе посла РФ через пошкодження свого посольства під час атаки на Київ

"Вчора під час російських атак на Київ було пошкоджено і посольство Литви. Ракети потрапили всього за кілька метрів від посольства. На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюс", - йдеться у заяві.

Там наголосили, що російська компанія терору проти України продовжується без обмежень, і немає жодних ознак до миру. У зв'язку із цим Вільнюс закликає посилити тиск на Кремль.

"Немає жодних ознак справжнього бажання зупинити її, шукати миру або вступати в переговори. Мета Кремля залишається незмінною: руйнація, смерть і залякування. Відповідь зрозуміла: посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України", - резюмували в МЗС.