МИД Литвы вызовет посла РФ из-за повреждения своего посольства во время атаки на Киев

"Вчера во время российских атак на Киев было повреждено и посольство Литвы. Ракеты попали всего в нескольких метрах от посольства. К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюс", - говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что российская компания террора против Украины продолжается без ограничений, и нет никаких признаков к миру. В связи с этим Вильнюс призывает усилить давление на Кремль.

"Нет никаких признаков подлинного желания остановить ее, искать мира или вступать в переговоры. Цель Кремля остается прежней: разрушение, смерть и запугивание. Ответ ясен: усилить давление на Россию посредством более жестких санкций и активизировать поддержку Украины", - резюмировали в МИД.