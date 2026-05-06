МЗС б'є на сполох через гуманітарну катастрофу на окупованих територіях Херсонщини

У цих населених пунктах фактично немає умов для життя: електро- та газопостачання відсутні, а інфраструктура повністю зруйнована.

Кількість населення в окупованих громадах скоротилася з 40 тисяч до 6 тисяч осіб. Зокрема, в Олешках із 24 тисяч мешканців залишилося лише близько 2 тисяч. Більшість із тих, хто не зміг виїхати, - маломобільні люди.

Місцеві жителі - мішені для ворожих дронів

Окупанти штучно блокують виїзд цивільних та перешкоджають постачанню продуктів і медикаментів. Ті мешканці, які намагаються самостійно виїхати на авто або купити їжу, стають мішенями для російських атак із використанням дронів.

Наразі допомоги потребують понад 6 тисяч осіб, серед яких близько 200 дітей. Державні органи вже отримали понад 220 звернень щодо термінової евакуації з цього району. Цю інформацію підтверджують омбудсмен, розвідка та міжнародні організації.

Консультації з ООН та Червоним Хрестом

МЗС розпочало невідкладні консультації з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо шляхів порятунку громадян. Україна планує порушити тему катастрофи на півдні на майданчиках ООН та ОБСЄ. Усі свідчення про злочини РФ будуть передані міжнародним моніторинговим місіям.

"Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині", - йдеться у заяві МЗС.

Варто зазначити, що лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення.