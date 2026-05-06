ГУР з'ясувало плани Росії щодо використання тимчасово окупованої території

Росія готується здійснити геологічну розвідку, після чого розпочати видобуток і вивезення сировини з 18 родовищ на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Йдеться про документи щодо планів використання країною-агресоркою тимчасово окупованої території України.

"На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що окупанти планують здійснення геологічної розвідки, видобуток і подальше вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ. Йдеться про титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден та графіт.

Він зазначив, що росіяни планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна, і додав, що Україна готується цьому протидіяти.

Нагадаємо, так звана "окупаційна влада" на тимчасово окупованій Донеччині почала інформаційну підготовку населення до вживання шахтних вод як "альтернативу" питному водопостачанню.

Експерти зазначають, що шахтні води Донбасу містять надмірну мінералізацію, важкі метали, сульфати, нафтопродукти, радіонукліди та промислові хімікати. Навіть російські екологи визнають, що ці води можуть бути лише технічними.