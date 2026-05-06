Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини
З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей. Вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Деталі повернення
За словами Прокудіна, додому повернули чотирьох хлопчиків та двох дівчаток віком від 8 до 17 років. Усі вони тривалий час жили під постійним тиском, страхом та загрозами своєму життю.
Сімнадцятирічну дівчину змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно робили "курсантами". Їх одягали у ворожу військову форму та щодня переконували, що війна є нормою.
Чотирнадцятирічна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі прямо поруч із місцями, де лунали вибухи. Крім того, окупанти відмовили їй у лікуванні та реабілітації через те, що родина не взяла російських документів.
Порятунок став можливим у межах ініціативи президента України Волоимира Зеленського Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".
"Вкотре дякую за титанічні зусилля всім, хто бере у цьому участь", - зазначив Прокудін.
Повернення з окупації
Нагадаємо, Україна постійно проводить роботу з повернення своїх громадян з окупації. Так, у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати маму з немовлям, яких окупанти намагалися розлучити.
Крім того, раніше з окупації вдалося вивезти ще сімох українських дітей, які перебували під постійним тиском загарбників та ризикували потрапити до армії РФ.
Для боротьби з депортацією українців держава запровадила нові санкції проти осіб, відповідальних за цей злочин. Україна покарала причетних до вивезення дітей, а також заблокувала роботу понад двох десятків танкерів російського "тіньового флоту".