ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини

17:21 06.05.2026 Ср
2 хв
Що довелося пережити підліткам?
aimg Сергій Козачук
Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини Фото: Україна повернула шістьох дітей із тимчасово окупованої Херсонщини (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей. Вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Читайте також: Україна вдарила санкціями по російських викрадачах дітей, - Зеленський

Деталі повернення

За словами Прокудіна, додому повернули чотирьох хлопчиків та двох дівчаток віком від 8 до 17 років. Усі вони тривалий час жили під постійним тиском, страхом та загрозами своєму життю.

Сімнадцятирічну дівчину змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно робили "курсантами". Їх одягали у ворожу військову форму та щодня переконували, що війна є нормою.

Чотирнадцятирічна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі прямо поруч із місцями, де лунали вибухи. Крім того, окупанти відмовили їй у лікуванні та реабілітації через те, що родина не взяла російських документів.

Порятунок став можливим у межах ініціативи президента України Волоимира Зеленського Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

"Вкотре дякую за титанічні зусилля всім, хто бере у цьому участь", - зазначив Прокудін.

Повернення з окупації

Нагадаємо, Україна постійно проводить роботу з повернення своїх громадян з окупації. Так, у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати маму з немовлям, яких окупанти намагалися розлучити.

Крім того, раніше з окупації вдалося вивезти ще сімох українських дітей, які перебували під постійним тиском загарбників та ризикували потрапити до армії РФ.

Для боротьби з депортацією українців держава запровадила нові санкції проти осіб, відповідальних за цей злочин. Україна покарала причетних до вивезення дітей, а також заблокувала роботу понад двох десятків танкерів російського "тіньового флоту".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсонська область окупанція Війна в Україні Діти
Новини
Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимова, Вероніка Марченко 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет