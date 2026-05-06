МИД бьет тревогу из-за гуманитарной катастрофы на оккупированных территориях Херсонщины

В этих населенных пунктах фактически нет условий для жизни: электро- и газоснабжение отсутствуют, а инфраструктура полностью разрушена.

Количество населения в оккупированных громадах сократилось с 40 тысяч до 6 тысяч человек. В частности, в Алешках из 24 тысяч жителей осталось лишь около 2 тысяч. Большинство из тех, кто не смог уехать, - маломобильные люди.

Местные жители - мишени для вражеских дронов

Оккупанты искусственно блокируют выезд гражданских и препятствуют поставке продуктов и медикаментов. Те жители, которые пытаются самостоятельно выехать на авто или купить еду, становятся мишенями для российских атак с использованием дронов.

Сейчас в помощи нуждаются более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. Государственные органы уже получили более 220 обращений о срочной эвакуации из этого района. Эту информацию подтверждают омбудсмен, разведка и международные организации.

Консультации с ООН и Красным Крестом

МИД начал неотложные консультации с ООН и Международным комитетом Красного Креста о путях спасения граждан. Украина планирует поднять тему катастрофы на юге на площадках ООН и ОБСЕ. Все свидетельства о преступлениях РФ будут переданы международным мониторинговым миссиям.

"Для Украины нет ничего важнее человеческих жизней. Мы призываем международное сообщество к конкретным и неотложным действиям для спасения наших граждан на временно оккупированной Херсонщине", - говорится в заявлении МИД.

Стоит отметить, что левобережная часть Херсонской области находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения.