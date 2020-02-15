Зеленский встретился с главой МВФ и обсудил закон о банках

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский провел уже вторые переговоры с главой МВФ в этом году

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования.

Отметим, в январе замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому переносится.