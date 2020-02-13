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Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Новости » Политика     13.02.2020 - 14:03
Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: Петр Порошенко на конференции в Мюнхене в 2019 году (eurosolidarity.org)

Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Россией Минских договоренностей

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по приглашению организаторов примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В сообщении сказано, что при обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей.

Кроме того, Порошенко планирует подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.

В пресс-службе также добавили, что Порошенко обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и увеличение международной поддержки на цели реформ.

Напомним, по словам Петра Порошенко, команда действующего президента пришла к власти почти год назад, в частности, и на критике Минских соглашений, однако до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы для гарантий мира на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрМюнхенская конференция по безопасности
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