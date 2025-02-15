Мюнхенська конференція 2025. Події та заяви другого дня: онлайн

11:40 Європейська армія - не заміна НАТО, уточнює Зеленський.

"Я знаю, що зараз мене слухає Марк Рютте. Марк, друже, мова не йде про заміну Альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним американському. І нам потрібен такий самий підхід, коли йдеться про дипломатію - працювати разом заради миру", - пояснив президент.

11:34 Зеленський закликає Європу створити свою армію та не розраховувати на допомогу США.

"Зараз українська армія, підтримувана світовою допомогою, стримує Росію. Але якщо не ми, то хто їх зупинить? Давайте будемо чесними - зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати "ні" Європі в питаннях, які їй загрожують", - заявив президент.

Він нагадав, що багато лідерів вже говорили, що Європі потрібна власна армія - Армія Європи.

"Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені", - каже Зеленський.

11:30 Українська розвідка має чітку інформацію, що Росія цього літа відправить свої війська до Білорусі, попереджає Зеленський в Мюнхені.

"Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну?

Можливо. А може - призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", - наголосив український лідер.

Зеленський також запитує, як швидко НАТО зможе відреагувати та чи відреагує взагалі на можливу російську операцію "під фальшивим прапором" з території Білорусі.

11:27 Зеленський на початку промови згадує про Росію та вчорашній удар "Шахеда" по саркофагу ЧАЕС. За його словами, дрон ніс на собі понад 50 кг вибухівки.

"Ми бачимо це як символічний крок Путіна... Країна, яка завдає таких ударів, не хоче миру. Ні, вони не готуються до діалогу", - наголосив президент.

11:25 Президент України Володимир Зеленський розпочинає свій виступ на Мюнхенській безпековій конференції.



11:11 У продовження теми війни Росії проти України Шольц заявив, що Путін не досяг поставлених цілей - не ослабив НАТО, не створив проксі-режим в Україні, а замість "демілітаризації" українська армія стала ще сильнішою.

"Але які гарантії ми можемо отримати від Росії, що напад не повториться. Ця гарантія - сильна армія України, яка перевищувала б їхню економічну міць і змогла б вистояти в повоєнний час. Тож це завдання, яке буде покладено на партнерів України", - додав він.

10:50 Шольц каже, що Захід залишається стояти на боці України. За його словами, суверенна незалежність має бути відображена в переговорах, перемога Росії не призведе до миру, а Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир.

"Ми також не погодимося на будь-яке рішення, яке розділяє європейську та американську безпеку. Від цього виграє тільки Путін", - додав канцлер.

10:35 Другий день Мюнхенської конференції відкрив німецький канцлер Олаф Шольц. Свій виступ він розпочав зі звинувачень ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у підтримці нацистської ідеології.



"Ми не приймемо, якщо сторонні будуть втручатися в нашу демократію, наші вибори та демократичне формування суспільної думки на користь цієї партії", - заявив він, натякаючи на контакти Ілона Маска та Джей Ді Венса з керівництвом АдН.

Порядок денний другого дня MSC 2025

Програма Мюнхенської конференції 15 лютого присвячена обговоренню глобальних та регіональних криз, а також майбутньому трансатлантичного партнерства. Тема: "Євроатлантична безпека та регіональні виклики".

Відбудуться дискусії щодо ситуації в Судані, Гаїті, Венесуелі, Афганістані, Грузії. Однією із ключових тем буде війна в Україні.

У рамках другого дня MSC відбудуться виступи:

10:30 - канцлер Німеччини Олаф Шольц

11:15 - президент України Володимир Зеленський;

12:30 - президент Чехії Петер Павел;

13:30 - генсек НАТО Марк Рютте;

16:30 - глава МЗС Німеччини Анналена Бербок;

16:30 - голова МЗС Польщі Радослав Сікорський;

16:30 - глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро;

16:30 - глава МЗС Британії Девід Ліндон Леммі;

19:30 - глава МЗС України Андрій Сибіга;

19:30 - спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Виступ Зеленського у Мюнхені

Виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції 2025 року запланований з 11:15 до 12:00.

Тема: "Спротив та дипломатія: перспективи майбутнього України" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine's Future).

Глава держави виголосить промову. Потім заплановано обговорення. Модератором буде кореспондент CNN Крістіан Аманпур.

Зазначимо, у перший день конференції Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії "Майбутнє співробітництва США та України у сфері безпеки".

Про що говорив президент можна прочитати у матеріалі: "Про Трампа, Путіна та альтернативу НАТО: заяву Зеленського на Мюнхенській конференції".

Також Зеленський на полях Мюнхена провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Обговорювали підготовку плану, як зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна та завершити війну. За підсумками переговорів Зеленський заявив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, і команди двох країн продовжать роботу.

Дискусія про "мир через силу" з Кітом Келлогом

Увечері 15 лютого у рамках Мюнхенської конференції відбудеться панельна дискусія на тему: "Мир через силу. План для України".

Час проведення: 19:30 - 20:15 за київським часом.

Учасники: глава МЗС України Андрій Сибіга, спецпосланець президента США Кіт Келлог, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

Напередодні конференції ЗМІ писали, що Кіт Келлог у Мюнхені має представити "мирний план" по Україні. Однак він спростував цю інформацію, заявивши, що план США про завершення війни в Україні має презентувати Дональд Трамп, і на конференції цього не буде.

Спецпосланець Трампа розповів, що на MSC він проведе широкі дискусії з європейськими союзниками, щоб дізнатися про їхнє бачення шляхів закінчення російсько-української війни.

Під час першого дня конференції Кіт Келлог зустрівся із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Головною темою розмови була координація спільних зусиль для досягнення справедливого та міцного миру, а також продовження допомоги США Україні.

Як пройшов перший день Мюнхенської конференції

Щорічна конференція з безпеки у Мюнхені стартувала 14 лютого. Форум зібрав понад 50 світових лідерів, а загальна кількість учасників перевищує 800 осіб.

Відкриття відбулося о 14:30 за Києвом з промови голови конференції Крістофа Хойсгена та президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

У перший день виступили ключові постаті, включаючи Урсулу фон дер Ляйєн, президента Єврокомісії та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Війна Росії проти України була у центрі уваги. Обговорювалися також питання глобальної безпеки, кліматичні зміни та стійкість демократії.

РБК-Україна стежило за першим днем ​​Мюнхенської конференції 2025 онлайн.