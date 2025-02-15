Мюнхенская конференция 2025. События и заявления второго дня: онлайн

10:50 Шольц говорит, что Запад остается стоять на стороне Украины. По его словам, суверенная независимость должна быть отражена в переговорах, победа России не приведет к миру, а Германия никогда не поддержит навязанный Украине мир.

"Мы также не согласимся на любое решение, разделяющее европейскую и американскую безопасность. От этого выиграет только Путин", - добавил канцлер.

10:35 Второй день Мюнхенской конференции открыл немецкий канцлер Олаф Шольц. Свое выступление он начал с обвинений ультраправой "Альтернативы для Германии" в поддержке нацистской идеологии.

"Мы не примем, если посторонние будут вмешиваться в нашу демократию, наши выборы и демократическое формироование общественного мнения в пользу этой партии", - заявил он, намекая на контакты Илона Маска и Джей Ди Вэнса с руководство АдГ.

Повестка дня второго дня MSC 2025

Программа Мюнхенской конференции 15 февраля посвящена обсуждению глобальных и региональных кризисов, а также будущему трансатлантического партнерства. Тема: "Евроатлантическая безопасность и региональные вызовы".

Состоятся дискуссии о ситуации в Судане, Гаити, Венесуэле, Афганистане, Грузии. Одной из ключевых тем будет война в Украине.

В рамках второго дня MSC состоятся выступления:

10:30 - канцлер Германии Олаф Шольц

11:15 - президент Украины Владимир Зеленский;

12:30 - президент Чехии Петр Павел;

13:30 - генсек НАТО Марк Рютте;

16:30 - глава МИД Германии Анналена Бербок;

16:30 - глава МИД Польши Радослав Сикорский;

16:30 - глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро;

16:30 - глава МИД Британии Дэвид Линдон Лэмми;

19:30 - глава МИД Украины Андрей Сибига;

19:30 - спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Выступление Зеленского в Мюнхене

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции 2025 запланировано с 11:15 до 12:00.

Тема: "Сопротивление и дипломатия: перспективы будущего Украины" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine’s Future).

Глава государства произнесет речь. Затем запланировано обсуждение. Модератором будет корреспондент CNN Кристиан Аманпур.

Отметим, в первый день конференции Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии "Будущее сотрудничества США и Украины в сфере безопасности".

О чем говорил президент можно прочесть в материале: "О Трампе, Путине и альтернативе НАТО: заявлении Зеленского на Мюнхенской конференции".

Также Зеленский на полях Мюнхена провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Обсуждали подготовку плана, как остановить кремлевского диктатора Владимира Путина и завершить войну. По итогам переговоров Зеленский заявил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, и что команды двух стран продолжат работу.

Дискуссия про "мир через силу" с Китом Келлогом

Вечером 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции состоится панельная дискуссия на тему: "Мир через силу. План для Украины".

Время проведения: 19:30 - 20:15 по киевскому времени.

Участники: глава МИД Украины Андрей Сибига, спецпосланник президента США Кит Келлог, министр иностранных дел Великобритании Девид Лэмми, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Накануне конференции СМИ писали, что Кит Келлог в Мюнхене должен представить "мирный план" по Украине. Однако он опроверг данную информацию, заявив, что план США по завершению войны в Украине должен презентовать Дональд Трамп, и на конференции этого не будет.

Спецпосланник Трампа рассказал, что на MSC он проведет широкие дискуссии с европейскими союзниками, чтобы узнать их видение путей окончания российско-украинской войны.

Во время первого дня конференции Кит Келлог встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Главной темой разговора была координация совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира, а также продолжение помощи США Украине.

Как прошел первый день Мюнхенской конференции

Ежегодная конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 14 февраля. Форум собрал более 50 мировых лидеров, а общее количество участников превышает 800 человек.

Открытие состоялось в 14:30 по Киеву с речи председателя конференции Кристофа Хойсгена и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В первый день выступили ключевые фигуры, включая Урсулу фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Война России против Украины была в центре внимания. Обсуждались также вопросы глобальной безопасности, климатические изменения и устойчивость демократии.

РБК-Украина следило за первым днем Мюнхенской конференции 2025 онлайн.