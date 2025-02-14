День перший. Головні події Мюнхенської конференції-2025 (онлайн)

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 стартує сьогодні, 14 лютого, у Німеччині. Конференція триватиме три дні і тема війни в Україні та пошуків шляху до миру буде однією з головних. Зокрема, на полях Мюнхена запланована зустріч делегацій України та США.

Детальніше про те, як проходить перший день Мюнхенської конференції-2025 - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне на зараз

офіційне відкриття заплановано на 15:30 за Києвом.

сьогодні очікуються виступи віцепрезидента США Джей Ді Венса і президента України Володимира Зеленського.

12:25 Головні заяви Зеленського

Сьогодні був удар дронами по ЧАЕС, дрон ішов на висоті 85 метрів, радари не бачать цієї висоти. Буде слідство. Це дає нам можливість говорити, що якщо радари не бачать на цій висоті, то вони спеціально це робили. Удар був саме в саркофаг. Це такий "привіт" від Путіна щодо безпекової конференції.

радари не бачать цієї висоти. Буде слідство. Це дає нам можливість говорити, що якщо радари не бачать на цій висоті, то вони спеціально це робили. Удар був саме в саркофаг. Це такий "привіт" від Путіна щодо безпекової конференції. У нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краща . Ми там впевненіші ніж були.

. Ми там впевненіші ніж були. Що стосується Трампа, у нас була довга розмова. Не достатня, щоб сформувати план, ми обговорили багато деталей про ситуацію на фронті. Ми точно розуміємо, що на полі бою, про КНДР багато говорили.

Я не бачу, що є готовий план у США . Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все. Від контингенту до гарантій безпеки. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна.

. Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все. Від контингенту до гарантій безпеки. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про Україну в НАТО , бо це ескалація з росіянами. НАТО в Конституції, вони вважають, що це є головним чинником окупації України.

, бо це ескалація з росіянами. НАТО в Конституції, вони вважають, що це є головним чинником окупації України. "Червона лінія" - юридично ми не визнаємо окуповані території російськими.

У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі.

Якщо нас не готові брати в НАТО. Ми почекаємо, але ми почекаємо з гарантіями безпеки.

Важливо спілкуватися з американцями, я не знаю розклад Венса, у мене є свої питання, поділюся своїми думками, а Венс своїми. Коли у нас будо спілкування з Трампом, ми не говорили про гарантії безпеки. З усією повагою до Венса, але є питання, які тільки на рівні президента.

12:15 Зеленський поспілкується з журналістами в Мюнхені.

11:40 Сьогодні вранці мала відбутися зустріч Зеленського з Венсом. Але станом на зараз час зустрічі перенесли.

11:30 Глава Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген заявив, що представників РФ на заході не буде.

Зазначимо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що нібито на полях Мюнхена відбудеться тристороння зустріч представників України, РФ і США. У Зеленського цю інформацію вчора спростували.

11:25 РБК-Україна повідомили в українській делегації в Мюнхені:

Під час телефонної розмови в середу президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися, що Україна доопрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати.

Україна на Мюнхенській конференції

Як очікується, участь у конференції візьмуть понад 800 учасників зі 110 країн. Протягом трьох днів обговорюватимуться головні виклики, що стоять перед світом, зокрема й кроки для закінчення війни в Україні. На конференції буде й українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як очікується, Зеленський на полях конференції проведе зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. На зустрічах, зокрема, обговорюватимуть драфт угоди про партнерство, який представив під час візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент. В угоді йдеться про корисні копалини - рідкісноземельні метали, видобуток яких можливий в Україні. Як заявляв президент, Україна багата на запаси урану, титану, літію і графіту, але ці матеріали знаходяться, в основному, на окупованих територіях і вони не повинні дістатися росіянам.

Детальніше про те, що таке рідкісноземельні метали - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Програма на 14 лютого

Офіційне відкриття Мюнхенської конференції заплановано на 15:30 за київським часом. Як очікується, сьогодні на саміті виступлять:

15:35 - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр,

16:00 - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

16:30 - віцепрезидент США Джей Ді Венс,

16:30 - гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі,

17:30 - глава МЗС Китаю Ван І,

17:30 - глава МЗС Ізраїлю Гідеон Моше Саар,

17:30 - президент України Володимир Зеленський,

18:30 - глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус,

18:30 - президент Литви Гітанас Науседа.

Програма на 15 лютого

Час вказано за Києвом

10:30 - канцлер Німеччини Олаф Шольц,

11:15 - президент України Володимир Зеленський,

12:30 - президент Чехії Петро Павло,

13:30 - генсек НАТО Марк Рютте,

16:30 - глава МЗС Німеччини Анналена Бербок,

16:30 - глава МЗС Польщі Радослав Сікорський,

16:30 - глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро,

16:30 - глава МЗС Британії Девід Ліндон Леммі,

19:30 - глава МЗС України Андрій Сибіга,

19:30 - спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Детальніше про програму виступів на Мюнхенській конференції-2025 на всі три дні - читайте в матеріалі РБК-Україна.