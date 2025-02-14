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Єрмак розповів, про що говорив з Келлогом

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 14:20
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Єрмак розповів, про що говорив з Келлогом Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог обговорили шляхи для досягнення миру. Також темою переговорів було продовження допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

Як зазначив керівник ОП, головна тема розмови - координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.
Єрмак розповів, про що говорив з Келлогом
Фото: Єрмак і Келлог зустрілися у Мюнхені (t.me/ermaka2022)
"Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть - контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок - зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - наголосив він.

Єрмак і Келлог також обговорили продовження підтримки України. Керівник ОП додав, що це питання безпеки не лише для України, але й для Європи і світу, а допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше.

"Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну", - повідомив Єрмак.

Мюнхенська конференція з безпеки

У Мюнхені стартувала щорічна конференція з безпеки. Вона триватиме три дні, до 16 лютого.

Президент Володимир Зеленський вже встиг зробити перші заяви для представників ЗМІ на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом.

Очікується, що сьогодні Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом.

РБК-Україна також зібрало головне з першого дня Мюнхенської конференції - в окремому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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