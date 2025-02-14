Зеленський після зустрічі з Венсом: треба готувати план, як зупинити Путіна
Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Тільки так можна завершити війну та зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це після зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсом заявив український президент Володимир Зеленський.
Зеленський подякував Венсу за американську підтримку та згадав нещодавню розмову президентом США Дональдом Трампом.
"Наша перша зустріч, але не остання, бо я знаю, що нам є про що говорити більше, більше працювати та підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну. Насправді, ми цього дуже хочемо, але нам потрібно реальні гарантії безпеки й ми будемо продовжувати зустрічі й нашу роботу", - підсумував він.
Зустріч Зеленського і Венса
Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Наразі невідомо, що саме вони обговорювали і як пройшли переговори.
Це перша зустріч Зеленського і Венса після того, як у США до влади прийшов Дональд Трамп.
До слова, Венс уже виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він згадав про війну Росії проти України тільки в одному реченні. При цьому віцепрезидент жорстко розкритикував Європу.
З основними заявами Венса можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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