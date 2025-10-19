ua en ru
В Мюнхене аэропорт закрывали из-за неизвестных дронов

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 14:00
Иллюстративное фото: в Мюнхене закрывали из-за неизвестных дронов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Аэропрот немецкого города Мюнхен снова был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Несколько человек, среди которых сотрудники службы безопасности и работники аэропорта, сообщили о "подозрительных наблюдениях". Инцидент произошел около 22:00 по местному времени и длился примерно полчаса, после чего повторился около 23:00.

В администрации аэропорта отметили, что ситуация почти не повлияла на пассажиров и график рейсов. Три самолета были временно перенаправлены - два из них впоследствии приземлились в Мюнхене, а еще один вылет пришлось отменить.

Федеральная полиция после проверки не обнаружила в районе никаких дронов или подозрительных лиц.

Около полуночи 18 октября аэропорт возобновил работу, а уже утром следующего дня авиасообщение вернулось к обычному режиму.

Полеты дронов над странами Европы

За последние две недели в Польше, Германии и других странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 9 сентября российские беспилотники залетели в Польшу, а 19 сентября три истребителя МиГ-31 пересекли границу Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут. Этот инцидент стал самым серьезным за последние два десятилетия.

27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы "Скридструп".

В тоже время в компании Ryanair требуют сбивать дроны, угрожающие аэропортам Европы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников.

