"МЮ" и "Рома" продолжили голевую перестрелку. В финал ЛЕ прошли "красные дьяволы"

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Роме" в ответном матче полуфинала Лиги Европы - 2:3. По сумме двух матчей манкунианцы уверенно прошли в финал - 8:5.

В этом матче перед "Ромой" стояла задача из невозможных - нужно было забивать минимум четыре гола в ворота "МЮ". Но видимо римляне мыслями были уже в межсезонье, где на команду ждет перестройка. На неделе руководство "волков" объявило о заключении контракта с Жозе Моуриньо, который возглавит команду со следующего сезона.

В итоге в первой половине острее были именно манкунианцы. Сперва Кавани немного пристреливался - однажды попал в перекладину, а затем удар уругвайца уже отразил кипер "Ромы" Миранте. Но с третьей попытки форвард "МЮ" таки забил. На 38-й минуте Фред вывел Кавани на "свидание" с вратарем "Ромы", а уругваец уверенно переиграл оппонента, открыв счет в матче - 0:1.

Cavani smashes in another to make it 7-2 on aggregate. That’s 6 goals in his last 6 games! #MUFC #ROMMUN pic.twitter.com/lD8OjYFcKU — Gary (@SedentaryGary) May 6, 2021

Казалось, что обе команды просто будут доигрывать матч, но римляне после перерыва взорвались. Сперва на 57-й минуте сравнял счет Джеко, а спустя еще три минуты Кристанте забил второй гол в ворота "МЮ" - 2:1.

Но все же "красные дьяволы" проигрывать римлянам не хотели, и уже на 68-й минуте сравняли счет. Вновь отметился Кавани.

На этом команды не успокоились, и на 83-й минуте вновь вывел "Рому" вперед Залевски.

Правда, на большее римлян не хватило. В итоге вновь команды продемонстрировали результативный матч. По сумме двух матчей в финал проходит "МЮ" - 8:5.

В финале англичане сыграют с "Вильяреалом". Испанцы сыграли в сухую ничью с "Арсеналом" в Лондоне после победы дома 2:1.