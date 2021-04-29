Сумасшествие в Манчестере. "МЮ" разгромил "Рому" в матче с восьмью голами

"Манчестер Юнайтед" разгромил в первом полуфинале Лиги Европы "Рому". Англичане забили шесть голов, а пропустили только два.

Первые минуты матча стали богатыми на события. Сперва на 5-й минуте из-за травмы покинул поле полузащитник римлян Верету. А на 9-й минуте манкунианцы открыли счет в матче. Кавани вывел на убойную позицию Фернандеша, а тот в касание перекинул вратаря "Ромы" Лопеса - 1:0.

Правда, долго игрокам "МЮ" радоваться не пришлось. Уже через три минуты судья указал на пенальти в ворота англичан - мяч после прострела с лицевой угодил в руку стелившегося в подкате Погба, который находился в штрафной. Еще пару минут момент проверял VAR, но решение рефери не изменил. К "точке" подошел Пеллегрини и четко реализовал штраф - 1:1.

В середине тайма Погба пытался исправить свою ошибку, но его обводящий удар из-за пределов штрафной ценой травмы парировал Лопес. В итоге кипер римлян продолжить матч так и не смог и уступил место в рамке ворот Миранте.

Но отметились вновь итальянцы. На 35-й минуте экс-игрок "МЮ" Мхитарян разрезной передачей вывел Пеллегрини в штрафной, а тот отпасовал на Джеко. Боснийцу оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота - 1:2.

А еще через две минуты римлянам пришлось делать третью вынужденную замену в первой половине - в этот раз травму получил Спинаццола.

Могли команды уйти на перерыв при равном счете, но Кавани не смог переиграть кипера гостей после грубой ошибки защитников "Ромы".

Но то, что не удалось до перерыва, вышло сразу после. Игроки "МЮ" на 48-й минуте организовали быструю атаку, наконечником которой выступил Кавани - 2:2.

Мог Кавани буквально сразу забивать второй гол, но после прострела Шоу метров с 10 запустил мяч значительно выше ворот. Однако уже 64-й минуте уругваец таки исправился. Он успел первым на добивание после удара по воротам от Биссаки - 3:2.

На этом голы в матче не закончились. Еще через пять минут судья поставил еще один пенальти в ворота "Ромы" за не самый очевидный фол на Кавани. И вновь одиннадцатиметровый реализовал Фернандеш - 4:2. А еще через 4 минуты гол на свой счет записал Погба - 5:2. Добил римлян на 4 минуты до конца Гринвуд - 6:2.

Ответный поединок, который состоится 6 мая, похоже, станет формальностью. "МЮ" уже одной ногой в финале.