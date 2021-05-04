"Ман Сити" стал первым финалистом Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона 2020-2021. "Горожане" обыграли "ПСЖ" и в ответном матче - 2:0.
Подробнее о матче в материале РБК-Украина.
В Англии накануне встречи пошел снег. В итоге во время старта поединка, поле в Манчестере было укрыто снежным покровом. Но кроме погоды у парижан была и большая проблема. Из-за травмы один из главных звездных игроков "ПСЖ" Мбаппе остался на скамье запасных. А вот украинец Зинченко во втором матче вышел в старте "Ман Сити". И уже на 7-й минуте оказался в центре внимания. После подачи с фланга мяч угодил украинцу в плече, но рефери, сперва, не разобравшись, указал на "точку". Правда, после просмотра VAR пенальти отменил.
А уже через 4 минуты Зинченко поучаствовал в голевой атаке "горожан". Эдерсон от своих ворот выбил мяч в пустую зону, куда ворвался украинец, после чего отпасовал на линию штрафной на Де Брюйне. Удар бельгийца защита "ПСЖ" заблокировала, но после мяч попал к Марезу, который подработав с угла вратарской пробил мимо Наваса в сетку ворот парижан - 1:0.
Ederson WHAT A PASS Mahrez bossing Semi Final #UCL #MCIPSG pic.twitter.com/FFJWkrPtcL— Toxic Arsenal (@Toxic__Arsenal) May 4, 2021
"ПСЖ" могли сравнять счет на 19-й минуте. Эдерсон, пытаясь быстро начать атаку, неудачно вбросил мяч на партнера, которого опередил Ди Мария и сходу пробил по воротам. Мяч пролетел в сантиметрах от штанги, но в створ не попал.
До конца первого тайма парижане чуть больше контролировали мяч, однако реальных моментов забить больше не имели. А вот "Сити" уже в добавленное время могли рассчитывать на второй гол, однако удар Бернарду Силвы заблокировали защитники.
На старте второго тайма еще одну возможность упустили игроки "Сити". Фодена вывели на "свидание" с Навасом, но англичанин переиграть кипера парижан не смог. Да и находился он в офсайде, который после VAR точно бы судьи подтвердили. Однако уже на 63-й минуте игроки "Сити" провели еще одну контратаку, которая таки закончилась голом. Вновь Фоден убежал по левому флангу, обыгрался с Де Брюйне и выкатил мяч на линию вратарской под удар Марезу - 2:0.
Foden slid it for Mahrez who scores and puts Man City 2 nil up against PSG and makes it 4 -1 on aggregate quite stunningly.#MCIPSG pic.twitter.com/eubqP7Ym8Z— Mjolo-The-Pandemic (@thirstysphe) May 4, 2021
Для прохода дальше "ПСЖ" необходимо было за оставшиеся полчаса забивать минимум трижды. И без того сложную задачу усугубил Ди Мария, который на 69-й минуте заработал удаление за неспортивный фол - за пределами поля он наступил на ногу Фенандиньо, который мешал аргентинцу ввести мяч из-за боковой.
В итоге "горожане" уверенно довели поединок до победы и прошли в финал ЛЧ. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.
Напомним, в первом поединке "Ман Сити" добыл победу на выезде 2:1, после проигранного первого тайма. Оба гола англичане забили после того, как на поле появился украинец Зинченко, на счету которого одна результативная передача.
Отметим, завтра свой второй поединок полуфинала ЛЧ проведут "Челси" и "Реал". Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.